



Пограничное агентство ЕС: поток мигрантов через Средиземное море вырос на 300%

В пограничном агентстве ЕС Frontex заявили о беспрецедентном росте потока мигрантов, следующих в Европу через Средиземное море. Об этом сообщает AFP.



На маршрут через Центральное Средиземноморье приходится более половины из зафиксированных 80 700 случаев прибытия мигрантов в ЕС в целом.

Руководитель агентства Ганс Лейтенс заявил, что с января по апрель 2023 года по этому маршруту в Евросоюз прибыли 42 200 человек, что на 300% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а для маршрута через Тунис – на 1100%.



В Frontex заявляют, что это рекордные показатели за все время с 2009 года, когда начали вести статистику.



Резкий рост мигрантов связывают с тем, что нелегальный бизнес по отправке мигрантов наладил дешевое кустарное производство легких лодок, которые производятся прямо на берегу менее чем за сутки, и снизил стоимость места на борту. Между тем из немецких правоохранительных органов поступала информация, что одним из основных нелегальных маршрутов в страну становится путь через Россию и Беларусь .



Италия, к берегам которой прибывает подавляющее большинство лодок с мигрантами, во вторник ввела чрезвычайное положение.