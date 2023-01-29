



Погода в Израиле: зима возвращается

На этой неделе, после долгого периода потепления, в Израиль возвращается зима. В середине недели по всей стране ожидается настоящая зима, на горе Хермон выпадет снег. Дожди продлятся три дня с понедельника по среду. В четверг дождь прекратится, но по-прежнему будет холодно.



Сегодня утром возможен туман на прибрежной равнине, в низинах и на севере Негева. Весь день будет облачно, а на севере страны может моросить мелкий дождь. Температура понизится.



Завтра ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут дожди, в основном на севере страны. Во второй половине дня в Араве и Негеве также возможны дожди. Ночью дождь усилится на севере и постепенно распространится и в центре, сопровождаясь отдельными грозами.



Во вторник на севере страны и в центре будет дождливо. Ожидаются грозы, возможен град. Существует серьезная опасность затопления городов побережья и низменностей. На горе Хермон будет ощущаться значительное похолодание и пойдет сильный снег.



В среду по-прежнему будет дождливо и холодно. Есть риск наводнений на востоке. Будет ветрено, на юге возможен туман. Хермон продолжит засыпать снегом.



В четверг ожидается переменная облачность и похолодание. Дождь прекратится утром. В Иудейской пустыне и на Мертвом море сохранится вероятность паводков.

