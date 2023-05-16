



Погода в Израиле: жарко и ветрено

Сегодня будет переменная облачность с прояснениями. Значительно повысится температура и пройдут дожди в основном в горах и во внутренних районах страны. Утром в северных горах и Самарии будут дуть сильные восточные ветры.



Во внутренних районах страны и в горах будет жарче обычного. Прогноз температуры: Иерусалим 21-34, Тель-Авив 17-28, Хайфа 21-33, Цфат 21-31, Кацрин 23-37, Тверия 23-41, Нацерет 20-37, Афула 18-40, Бейт-Шеан. 21-42, Лод 18-36, Ашдод 17-26, Эйн-Геди 28-38, Беэр-Шева 17-38, Мицпе-Рамон 22-33, Эйлат 24-36.