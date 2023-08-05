



Погода в Израиле: жара не отступает

Сегодня температура повысится, в основном во внутренних районах страны и в горной местности. В прибрежной равнине тепловая нагрузка будет по-прежнему высокой. Море опасно для купания, а высота волн будет достигать примерно 80 см.



Прогноз температуры: Иерусалим 19-30, Тель-Авив 25-30, Хайфа 24-28, Цфат 20-28, Кацрин. 19-34, Тверия 24-36, Нацерет 22-31, Афула 23-33, Бейт-Шан 24-37, Лод 24-32, Ашдод 24-31, Эйн-Геди 29-38, Беэр-Шева 21-34, Мицпе-Рамон 23 -29, Эйлат 27-39.