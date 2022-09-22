Погода в Израиле: возможен небольшой дождь
Синоптики прогнозируют, что погода в четверг будет относительно комфортной. Утром на севере и на прибрежной равнине возможен небольшой дождь.
В течение дня ожидается переменная облачность. В горах и центральной части страны ожидается небольшое повышение температуры.
Прогноз температуры на сегодня:
Иерусалим 16-26
Тель-Авив 24-29
Хайфа 22-27
Цфат 15-23
Кацрин 19-30
Тверия 22-33
Нацерет 20-28
Афула 21-31
Бейт-Шеан. 22-33
Лод 22-30
Ашдод 22-29
Эйн-Геди 26-32
Беэр-Шева 19-31
Мицпе-Рамон 17-25
Эйлат 25-34