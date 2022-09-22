



Погода в Израиле: возможен небольшой дождь

Синоптики прогнозируют, что погода в четверг будет относительно комфортной. Утром на севере и на прибрежной равнине возможен небольшой дождь.



В течение дня ожидается переменная облачность. В горах и центральной части страны ожидается небольшое повышение температуры.



Прогноз температуры на сегодня:

Иерусалим 16-26

Тель-Авив 24-29

Хайфа 22-27

Цфат 15-23

Кацрин 19-30

Тверия 22-33

Нацерет 20-28

Афула 21-31

Бейт-Шеан. 22-33

Лод 22-30

Ашдод 22-29

Эйн-Геди 26-32

Беэр-Шева 19-31

Мицпе-Рамон 17-25

Эйлат 25-34