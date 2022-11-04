



Погода в Израиле: в пятницу будет ясно

Сегодня, в пятницу будет преимущественно ясная погода. Температура воздуха будет нормальной для сезона, завтра ожидается небольшое потепление.



В воскресенье в Израиле снова похолодает, а с понедельника возможна смена погоды - на севере и в центре пройдут дожди, местами грозы.



Прогноз температур на сегодня:

Иерусалим 13-22,

Тель-Авив 18-26,

Хайфа 18-23,

Беэр-Шева 13-27,

Цфат 13-19,

Кацрин 14-25,

Тверия 17-29,

Нацерет 15-24,

Афула. 14-27,

Бейт-Шан 16-29,

Лод 16-27,

Ашдод 17-26,

Эйн-Геди 22-29,

Мицпе-Рамон 14-20,

Эйлат 19-29.

