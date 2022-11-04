Погода в Израиле: в пятницу будет ясно
Сегодня, в пятницу будет преимущественно ясная погода. Температура воздуха будет нормальной для сезона, завтра ожидается небольшое потепление.
В воскресенье в Израиле снова похолодает, а с понедельника возможна смена погоды - на севере и в центре пройдут дожди, местами грозы.
Прогноз температур на сегодня:
Иерусалим 13-22,
Тель-Авив 18-26,
Хайфа 18-23,
Беэр-Шева 13-27,
Цфат 13-19,
Кацрин 14-25,
Тверия 17-29,
Нацерет 15-24,
Афула. 14-27,
Бейт-Шан 16-29,
Лод 16-27,
Ашдод 17-26,
Эйн-Геди 22-29,
Мицпе-Рамон 14-20,
Эйлат 19-29.