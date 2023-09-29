



Погода в Израиле: в большинстве районов страны жарче обычного

Сегодня, 29 сентября, во внутренних районах страны будет очень жарко. На большей части территории температура будет выше обычной для этого сезона.



Высота волн в море будет достигать 50 сантиметров. Завтра ожидается небольшое понижение температуры, но все равно столбики термометров поднимутся выше, чем обычно в конце сентября.



Прогноз температуры 22-32, Тель-Авив 22-31, Хайфа 25-29, Цфат 23-29, Кацрин 25-34, Тверия 22-37, Нацерет 24-32, Афула 22-35, Бейт-Шеан. 22-39, Лод 21-33, Ашдод 21-30, Эйн-Геди 30-38, Беэр-Шева 23-35, Мицпе-Рамон 24-31, Эйлат 28-39.