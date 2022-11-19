



Погода в Израиле: тепло и без осадков

Погода сегодня будет приятной и комфортной, в горной местности будет дуть сухой восточный ветер. В начале недели произойдет очередное потепление с сильным восточным ветром, который будет ощущаться на севере и в горах, где создаст ощущение прохлады. В середине недели будет облачно, и не исключено, что во вторник нас ждет мелкий моросящий дождь. К концу следующей вероятно возобновятся дожди.



Прогноз температур:

Иерусалим 14-21,

Тель-Авив 15-26,

Хайфа 17-25,

Цфат 14-19,

Кацрин 15-25,

Тверия 14-27,

Нацерет 15-24,

Афула 13-27,

Бейт-Шеан 14-27,

Лод 15-28,

Ашдод 14-25,

Эйн-Геди 21-28,

Беэр-Шева 13-27,

Мицпе-Рамон 14-19,

Эйлат 18-29.

