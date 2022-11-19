Погода в Израиле: тепло и без осадков
Погода сегодня будет приятной и комфортной, в горной местности будет дуть сухой восточный ветер. В начале недели произойдет очередное потепление с сильным восточным ветром, который будет ощущаться на севере и в горах, где создаст ощущение прохлады. В середине недели будет облачно, и не исключено, что во вторник нас ждет мелкий моросящий дождь. К концу следующей вероятно возобновятся дожди.
Прогноз температур:
Иерусалим 14-21,
Тель-Авив 15-26,
Хайфа 17-25,
Цфат 14-19,
Кацрин 15-25,
Тверия 14-27,
Нацерет 15-24,
Афула 13-27,
Бейт-Шеан 14-27,
Лод 15-28,
Ашдод 14-25,
Эйн-Геди 21-28,
Беэр-Шева 13-27,
Мицпе-Рамон 14-19,
Эйлат 18-29.