Погода в Израиле: похолодание, дождь, в горах возможен снег
Погода сегодня будет зимней и дождливой, причем большая часть осадков выпадет на севере и на побережье. Дожди могут дойти и до северного Негева.
Температура упала, а на вершине горы Хермон также возможен снег. Погода будет штормовой, а в городах побережья и низменности существует серьезная опасность затопления.
Пик осадков будет утром и днем. Возможна гроза с градом. Ожидаемое количество осадков - от 10 до 60 мм.
Прогноз температуры:
Иерусалим 10-13,
Тель-Авив 15-21,
Хайфа 14-20,
Цфат 10-12,
Кацрин 12-16,
Тверия 16-21,
Нацерет 12-16,
Афула 14-17,
Бейт Шеан 21-16,
Лод 14-18,
Ашдод 16-19,
Эйн-Геди 20-25,
Беэр-Шева 13-20,
Мицпе-Рамон 12-15,
Эйлат 25-18.