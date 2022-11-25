



Погода в Израиле: похолодание, дождь, в горах возможен снег

Погода сегодня будет зимней и дождливой, причем большая часть осадков выпадет на севере и на побережье. Дожди могут дойти и до северного Негева.



Температура упала, а на вершине горы Хермон также возможен снег. Погода будет штормовой, а в городах побережья и низменности существует серьезная опасность затопления.



Пик осадков будет утром и днем. Возможна гроза с градом. Ожидаемое количество осадков - от 10 до 60 мм.



Прогноз температуры:

Иерусалим 10-13,

Тель-Авив 15-21,

Хайфа 14-20,

Цфат 10-12,

Кацрин 12-16,

Тверия 16-21,

Нацерет 12-16,

Афула 14-17,

Бейт Шеан 21-16,

Лод 14-18,

Ашдод 16-19,

Эйн-Геди 20-25,

Беэр-Шева 13-20,

Мицпе-Рамон 12-15,

Эйлат 25-18.