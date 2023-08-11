



Волна жары в Израиле, температура - до 48 градусов

Сегодня заметного изменения температуры не будет, ​​ожидается переменная облачность.



Прогноз температуры: Иерусалим 18-31, Тель-Авив 27-31, Хайфа 24-29, Цфат 20-30, Кацрин 19-36, Тверия 25-37, Нацерет 22-31, Афула 24-34, Бейт-Шеан. 25-38, Лод 24-32, Ашдод 24-31, Эйн-Геди 29-38, Беэр-Шева 21-33, Мицпе-Рамон 19-28, Эйлат 26-38.



Синоптик Лиор Содери отмечает, что предстоящая волна жары, как ожидается, продлится с субботы до следующего вторника: "Эта волна тепла будет сопровождаться очень высокими температурами с облачностью, которая придет с юго-востока и может принести небольшой дождь в любую точку Израиля - возможно, даже вызвать грозу", - говорит Содери.



"Небо будет полностью закрыто, в основном, начиная с полудня субботы. Мы вступаем в период, когда в некоторых районах страны будет стоять жара до 48 градусов".

