



Погода в Израиле: переменная облачность, небольшое понижение температуры

Сегодня ожидается небольшое понижение температуры воздуха. В небе будет переменная облачность с прояснениями. Жарка ожидается только на побережье Мертвого моря, в долине реки Иордан и в Аравии. Чуть прохладнее будет на юге Голан и их склонах, в долинах на севере, в долине Кинерет, в Иудейской пустыне и на востоке Негева.



Прогноз температуры: Иерусалим 19-29, Тель-Авив 25-30, Хайфа 24-28, Цфат 20-26, Кацрин 20-33, Тверия 24-35, Нацерет 21-30, Афула 23-33, Бейт-Шеан. 24-36, Лод 24-32, Ашдод 26-31, Эйн-Геди 30-37, Беэр-Шева 23-33, Мицпе-Рамон 22-28, Эйлат 28-38.