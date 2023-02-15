



Погода в Израиле: переменная облачность и небольшой дождь

Утром ожидается переменная облачность. Небольшие дожди пройдут в основном в центре страны, на юге возможны ливни. В районе Иудейской пустыни и Мертвого моря есть небольшая опасность наводнений.



Температура воздуха сегодня понизится, и будет холоднее, чем обычно для этого сезона.



На горе Хермон возможен небольшой снег. По состоянию на утро, высота снежного покрова на склонах составляет 240 см на верхнем уровне и 200 см на нижнем уровне, условия подходят для катания на лыжах.



Прогноз температуры на сегодня: в Иерусалиме до 8 градусов, в Тель-Авиве 14, в Хайфе 12, в Кацрине 12, в Нагарии 14, в Цфате 7, в Тверии 16, в Тайбе 14, в Ариэле 9, в Реховоте 14, в Бейт-Шемеш 12, в Беэр-Шеве 12, в Мицпе Рамон 8 и в Эйлате до 19 градусов.



Погода до конце этой недели останется неизменной, завтра в утренние и дневные часы все еще возможен небольшой дождь. К концу недели будет ощущаться постепенная тенденция к потеплению.