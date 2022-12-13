Погода в Израиле: пасмурно, ожидается похолодание
Погода во вторник будет пасмурной и температура воздуха немного понизится.
На юге страны возможны небольшие дожди.
Дождливая и пасмурная погода сохранится до пятницы. К выходным ожидается потепление.
Прогноз температур:
- Иерусалим - 11-16, днем солнечно
- Тель-Авив - 18-21, днем солнечно, ночью возможен дождь
- Хайфа - 18-21, переменная облачность
- Цфат - 10-18, облачно
- Кацрин - 14-21, переменная облачность
- Тверия - 17-24, днем солнечно
- Нацерет - 14-21, переменная облачность
- Афула - 16-23, ясно
- Лод - 17-21, ночью ожидается дождь
- Ашдод - 18-21, вечером дождь
- Беэр-Шева - 15-19, дождь
- Эйлат - 18-24, ясно
- Ашкелон - 18-21, вечером дождь
- Бат-Ям - 18-21, ночью дождь
- Герцлия - 18-21, переменная облачность
- Сдерот - 18-21, после обеда дождь