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Погода в Израиле: пасмурно, ожидается похолодание
13.12.2022 07:00 Евгения Маркова

Погода в Израиле: пасмурно, ожидается похолодание

Погода во вторник будет пасмурной и температура воздуха немного понизится.

На юге страны возможны небольшие дожди.

Дождливая и пасмурная погода сохранится до пятницы. К выходным ожидается потепление. 

Прогноз температур:

  • Иерусалим - 11-16, днем солнечно
  • Тель-Авив - 18-21, днем солнечно, ночью возможен дождь
  • Хайфа - 18-21, переменная облачность
  • Цфат - 10-18, облачно
  • Кацрин - 14-21, переменная облачность
  • Тверия - 17-24, днем солнечно
  • Нацерет - 14-21, переменная облачность
  • Афула - 16-23, ясно
  • Лод - 17-21, ночью ожидается дождь
  • Ашдод - 18-21, вечером дождь
  • Беэр-Шева - 15-19, дождь
  • Эйлат - 18-24, ясно
  • Ашкелон - 18-21, вечером дождь
  • Бат-Ям - 18-21, ночью дождь
  • Герцлия - 18-21, переменная облачность
  • Сдерот - 18-21, после обеда дождь

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