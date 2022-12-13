



Погода в Израиле: пасмурно, ожидается похолодание

Погода во вторник будет пасмурной и температура воздуха немного понизится.



На юге страны возможны небольшие дожди.



Дождливая и пасмурная погода сохранится до пятницы. К выходным ожидается потепление.



Прогноз температур: