



Погода в Израиле: пасмурно, местами небольшой дождь

В пятницу ожидается переменная облачность. На севере страны и в центре будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет немного ниже, чем обычно для этого сезона.



Завтра на севере все еще возможен дождь. Зато в горах и на побережье немного потеплеет.



Прогноз температур: Иерусалим 6-15, Тель-Авив 11-18, Хайфа 10-15, Цфат 7-13, Кацрин 7-17, Тверия 10-21, Нацерет 8-16, Афула 7-19, Бейт-Шеан. 9-22, Лод 9-19, Ашдод 10-17, Эйн-Геди 15-22, Беэр-Шева 9-19, Мицпе-Рамон 6-14, Эйлат 13-23.