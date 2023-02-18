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Погода в Израиле: ожидается небольшое потепление
18.02.2023 07:09 Евгения Маркова

Погода в Израиле: ожидается небольшое потепление

В субботу в Израиле будет ясная погода,  местами малооблачно, дождя не ожидается. Температура воздуха немного повысится и будет соответствовать средним сезонным показателям.

Ветер утром на побережье Средиземного моря и на большей части страны восточный и северо-восточный, 15-20 километров в час, в районе Хадеры до 30 километров в час. Днем ветер на побережье северный 35-45 километров в час, местами до 50 километров в час. На прибрежной равнине ветер северо-западный 20-30 километров в час, в горных и внутренних районах ветер разных направлений 5-15 километров в час. В Эйлате ветер и днем северный до 30 километров в час. Высота волн в Средиземном море до 1,0 метра.

Температура воздуха: Эйлат – 25-14,  Ашдод – 17-10, Беэр-Шева – 18-8, Бейт-Шеан – 20-9, Хайфа – 14-12,  Тверия – 19-9,  Иерусалим – 14-7,  Лод – 20-10,  Мицпе-Рамон – 14-10, в Нацерет – 18-9, Эйн-Геди – 20-16,  Афула – 17-8, Цфат – 12-10,  Кацрин – 17-9,  Тель-Авив – Яффо – 18-11 градусов тепла.

В воскресенье, 19 февраля – потепление продолжится

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