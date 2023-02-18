



Погода в Израиле: ожидается небольшое потепление

В субботу в Израиле будет ясная погода, местами малооблачно, дождя не ожидается. Температура воздуха немного повысится и будет соответствовать средним сезонным показателям.



Ветер утром на побережье Средиземного моря и на большей части страны восточный и северо-восточный, 15-20 километров в час, в районе Хадеры до 30 километров в час. Днем ветер на побережье северный 35-45 километров в час, местами до 50 километров в час. На прибрежной равнине ветер северо-западный 20-30 километров в час, в горных и внутренних районах ветер разных направлений 5-15 километров в час. В Эйлате ветер и днем северный до 30 километров в час. Высота волн в Средиземном море до 1,0 метра.



Температура воздуха: Эйлат – 25-14, Ашдод – 17-10, Беэр-Шева – 18-8, Бейт-Шеан – 20-9, Хайфа – 14-12, Тверия – 19-9, Иерусалим – 14-7, Лод – 20-10, Мицпе-Рамон – 14-10, в Нацерет – 18-9, Эйн-Геди – 20-16, Афула – 17-8, Цфат – 12-10, Кацрин – 17-9, Тель-Авив – Яффо – 18-11 градусов тепла.



В воскресенье, 19 февраля – потепление продолжится