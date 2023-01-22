



Погода в Израиле: ночь будет холодной

Сегодня ожидается переменная облачность, а температура по-прежнему будет выше, чем обычно для этого сезона. Утренний туман на центральной и южной прибрежной равнине, в низменностях и на севере Негева развеет сильный восточный ветер. Ночью будет холодно.



Прогноз температуры: Иерусалим 10-16, Тель-Авив 10-19, Хайфа 12-18, Цфат 11-15, Кацрин 12-21, Тверия 11-22, Нацерет 11-19, Афула 10-21, Бейт-Шеан. 10-23, Лод 9-20, Ашдод 9-18, Эйн-Геди 15-22, Беэр-Шева 10-20, Мицпе-Рамон 10-15, Эйлат 11-23.