



Погода в Израиле: начинается аномальная жара

Погода в субботу будет облачной и более жаркой, чем обычно. В большинстве районов страны тепловые нагрузки достигнут экстремальных значений. Наряду со значительным повышением температуры, которое будет ощущаться в основном в горах и во внутренних районах страны, с полудня вдоль побережья будет сильный ветер. Влажность в прибрежных районах будет до 90 процентов. Кроме того, что необычно, будет высокая облачность — явление, нетипичное для лета.



Прогноз температуры : Иерусалим 18-31, Тель-Авив 27-31, Хайфа 24-29, Цфат 20-30, Кацрин 19-36, Тверия 25-37, Нацерет 22-31, Афула 24-34, Бейт-Шеан. 25-38, Лод 24-32, Ашдод 24-31, Эйн-Геди 29-38, Беэр-Шева 21-33, Мицпе-Рамон 19-28, Эйлат 26-38.