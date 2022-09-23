



Погода в Израиле на 23 сентября

23 сентября в Израиле пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют, что в нескольких регионах страны температура воздуха в ночное время снизится на 1-2 градуса, днем же солнечная активность останется высокой. Ожидается слабый ветер до 4.3 м/с.



Температура воздуха по городам Израиля:



Иерусалим: ясно, +29°С днем, +18°С ночью;



Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;



Хайфа: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;



Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +18°С ночью;



Эйлат: ясно, +38°С днем, +24°С ночью;