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Погода в Израиле на 23 сентября
23.09.2022 06:24 Александр Юзовский

Погода в Израиле на 23 сентября

23 сентября в Израиле пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют, что в нескольких регионах страны температура воздуха в ночное время снизится на 1-2 градуса, днем же солнечная активность останется высокой. Ожидается слабый ветер до 4.3 м/с.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +29°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +18°С ночью;

Эйлат: ясно, +38°С днем, +24°С ночью;

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