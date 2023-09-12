



Погода в Израиле на 12 сентября: жара и местами дожди

Во вторник, 12 сентября, в Израиле ожидается жаркая погода.



По прогнозам синоптиков, жара продержится всю неделю.



Во второй половине дня возможен дождь на севере. Ночью будет переменная облачность, местами ожидаются осадки с грозами. Днем, столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 24 градусов, в Тель-Авиве- до 29.



Хайфа - 31, Беэр-Шева - 36, Цфат - 29, Кацрин - 35, Тверия - 38, Нацерет - 33, Афула - 36, Бейт-Шеан - 39, Лод - 34, Ашдод - 33, Эйн-Геди - 38, Мицпе-Рамон - 30, Эйлат - 37.

