



Погода в Израиле: холод и дождь большую часть дня

Сегодня, в четверг, будет зябко и холодно, пойдет дождь, возможна гроза. Также есть вероятность выпадения града и риск наводнений в ручьях. Со второй половины дня ожидается постепенное ослабление дождя, а к вечеру он, наконец, прекратится. Ночью будет холодно, но без дождя. Погода по-прежнему будет холоднее, чем обычно для этого сезона. В пятницу и субботу ожидается повышение температуры, будет приятно и по-весеннему.



Прогноз температуры: Иерусалим 7-12, Тель-Авив 13-18, Хайфа 11-16, Цфат 6-11, Кацрин 8-16, Тверия 11-20, Нацерет 9-16, Афула 9-18, Бейт-Шеан. 12-19, Лод 11-18, Ашдод 13-18, Эйн-Геди 15-21, Беэр-Шева 10-17, Мицпе-Рамон 8-14, Эйлат 14-25.