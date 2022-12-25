



Погода в Израиле: дождливо, возможны грозы

Сегодня на побережье с перерывами будет идти дождь, а днем ​​он усилится и распространится вглубь страны. После полудня полудня, возможны грозы, есть риск наводнения.

Ветер усилится с юго-запада. В течение ночи и в понедельник дождь и грозы усилятся.



Прогноз температур: Иерусалим 8-15, Тель-Авив 13-20, Хайфа 12-16, Цфат 8-10, Кацрин 10-15, Тверия 13-19, Нацерет 10-16, Афула 9-18, Бейт-Шеан. 13-19, Лод 12-21, Ашдод 11-19, Эйн-Геди 16-21, Беэр-Шева 10-20, Мицпе-Рамон 8-11, Эйлат 16-20.