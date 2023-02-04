



Погода в Израиле: дождливо, Хермон закрыт для посетителей

Погода сегодня будет зимней, а дождь будет лить всю первую половину дня, а к вечеру ослабнет и прекратится.



На горе Хермон выпал снег, но из-за грозы, которая, как ожидается, возобновится, площадка закрыта для посетителей.



Прогноз температур: Иерусалим 5-8, Тель-Авив 12-16, Хайфа 11-13, Цфат 5-7, Кацрин 7-11, Тверия 10-15, Нацерет 8-12, Афула 9-14, Бейт-Шеан. 9-15, Лод 10-16, Ашдод 10-16, Эйн-Геди 14-20, Беэр-Шева 8-14, Мицпе-Рамон 6-11, Эйлат 12-22.