



Погода в Израиле: дожди, ночью возможны наводнения на прибрежной равнине

Сегодня будет облачно. Дожди ожидаются в основном на севере прибрежной равнины, местами возможны грозы. К вечеру дождь усилится и распространится на север страны и центральную прибрежную равнину.



Ночью на севере страны и в центральной прибрежной равнине также будут идти дожди с грозами. Есть небольшой риск затопления прибрежной равнины.



Прогноз температур: Иерусалим 8-12, Тель-Авив 13-17, Хайфа 10-13, Цфат 5-8, Кацрин 8-15, Тверия 9-17, Нацерет 8-14, Афула 8-16, Бейт-Шеан. 9-17, Лод 11-18, Ашдод 11-17, Эйн-Геди 15-20, Беэр-Шева 9-16, Мицпе-Рамон 6-11, Эйлат 11-21.