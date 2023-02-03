



Погода в Израиле: дожди на севере и в центре страны

Сегодня утром местами пройдут дожди, в основном вдоль побережья, днем ​​вероятность дождя снизится. Ночью ожидается гроза на севере и возможно в центральных районах.



На горе Хермон выпал снег, и площадка будет открыта для посетителей впервые в этом сезоне. Вход возможен только по предварительной записи на сайте.



Прогноз температур: Иерусалим 6-10, Тель-Авив 11-16, Хайфа 10-13, Цфат 5-8, Кацрин 7-12, Тверия 11-16, Нацерет 8-14, Афула 8-16, Бейт-Шеан. 11-16, Лод 10-16, Ашдод 10-15, Эйн-Геди 14-18, Беэр-Шева 9-15, Мицпе-Рамон 5-11, Эйлат 10-21.

