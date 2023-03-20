



Погода в Израиле: дождь с грозами, опасность наводнений

Ненастная погода продолжится и сегодня с очередным понижением температуры, опасениями затопления городов прибрежной равнины и низменностей, градом и снегом на горе Хермон.



Начиная с полудня, дождь ослабнет и почти полностью прекратится к ночи.



Прогноз температуры: Иерусалим 6-12, Тель-Авив 12-16, Хайфа 11-15, Цфат 6-10, Кацрин 9-14, Тверия 12-19, Нацерет 9-15, Афула 9-18, Бейт-Шеан. 11-19, Лод 11-16, Ашдод 12-16, Эйн-Геди 16-21, Беэр-Шева 10-14, Мицпе-Рамон 6-11, Эйлат 14-22.