



Погода в Израиле: дождь и жара

После дождливой и туманной субботы погода сегодня (воскресенье) будет менее жаркой, но туман сохранится. На юге будет дуть сильный ветер. Значительное понижение температуры будет ощущаться на прибрежной равнине и в низменностях, но по-прежнему будет жарче обычного, особенно во внутренних районах. Временами будет идти дождь, на большей части территории страны с грозами, возможен град. Будут дуть сильные ветры, и есть серьезные опасения наводнений в южных и восточных реках.



Прогноз температуры: Иерусалим 20-27, Тель-Авив 24-30, Хайфа 23-28, Цфат 20-25, Кацрин 24-31, Тверия 25-34, Нацерет 22-30, Афула 23-33, Бейт-Шан. 26-34, Лод 24-33, Ашдод 23-30, Эйн-Геди 28-33, Беэр-Шева 23-31, Мицпе-Рамон 17-23, Эйлат 22-28.