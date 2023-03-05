



Погода в Израиле: днем жарко, вечером возможен туман

Неделя начнется с потепления. В воскресенье днем будет даже жарко, температура во многих местах превысит 30 градусов. После полудня ветер усилится. Возможны туманы, а на юге возможны песчаные бури. Жара начнет спадать ближе к вечеру, с приходом ветра со стороны моря.



Прогноз температур: Иерусалим 15-29, Тель-Авив 13-30, Хайфа 13-28, Цфат 13-23, Кацрин 12-28, Тверия 12-29, Нацерет 13-30, Афула 10-33, Бейт-Шеан. 10-29, Лод 13-34, Ашдод 12-31, Эйн-Геди 20-29, Беэр-Шева 17-35, Мицпе-Рамон 17-30, Эйлат 22-32.



