



Погода в Израиле: дальнейшее повышение температуры

Сегодня будет ощущаться потепление. Утром на севере и в горах будут дуть восточные ветры, а видимость на побережье, в низинах и в северном Негеве может быть ограниченной, и улучшится в поздние утренние часы.



Прогноз температуры: Иерусалим 14-23, Тель-Авив 15-22, Хайфа 17-22, Цфат 17-23, Кацрин 18-28, Тверия 16-31, Нацерет 16-27, Афула 15-30, Бейт-Шеан. 15-31, Лод 14-24, Ашдод 15-21, Эйн-Геди 22-28, Беэр-Шева 12-25, Мицпе-Рамон 16-23, Эйлат 17-32.