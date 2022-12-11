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Погода в Израиле: чего ждать в ближайшие дни
11.12.2022 08:45 Ольга Белозерова

Погода в Израиле: чего ждать в ближайшие дни

В Израиле по-прежнему тепло, несмотря на зиму, однако, в течение недели возможно небольшое похолодание. 

В воскресенье температура воздуха в Израиле будет выше среднесезонных значений. Ночью на севере страны возможен местный дождь, преимущественно небольшой, переменная облачность.

В понедельник существенных изменений температуры не будет. Утром возможен дождь на севере Израиля. Ожидается переменная облачность.

Уже во вторник температура воздуха снизится и вернется к среднесезонным значениям. Ожидается дождь, возможны грозы. В Иудейской пустыне и на Мертвом море есть небольшие опасения по поводу наводнений.

В среду ожидается очередное небольшое похолодание. На севере страны временами будут идти дожди, возможны отдельные грозы. В центре страны также возможен дождь. 

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