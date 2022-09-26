



Погода в Израиле: будет жарче чем обычно

Прогноз: более высокие температуры, чем обычно для сезона



Погода в понедельник будет преимущественно ясной, температура воздуха выше, чем обычно для этого сезона, что особенно будет ощущаться в центральной части страны и в горах.



Сегодня с полудня в прибрежной зоне будет дуть сильный северный ветер. Высота волн в Средиземном море составит до 50 сантиметров, а температура воды будет 29 градусов.



Прогноз температур:

Иерусалим 23-31

Тель-Авив 22-30

Хайфа 23-28

Цфат 22-29

Кацрин 22-34

Тверия 21-38

Нацерет 21-31

Афула 19-35

Бейт-Шеан. 20-38

Лод 22-34

Ашдод 22-30

Эйн-Геди 30-37

Беэр-Шева 21-36

Мицпе-Рамон 23-31

Эйлат 28-41