Погода в Израиле: будет жарче чем обычно
Прогноз: более высокие температуры, чем обычно для сезона
Погода в понедельник будет преимущественно ясной, температура воздуха выше, чем обычно для этого сезона, что особенно будет ощущаться в центральной части страны и в горах.
Сегодня с полудня в прибрежной зоне будет дуть сильный северный ветер. Высота волн в Средиземном море составит до 50 сантиметров, а температура воды будет 29 градусов.
Прогноз температур:
Иерусалим 23-31
Тель-Авив 22-30
Хайфа 23-28
Цфат 22-29
Кацрин 22-34
Тверия 21-38
Нацерет 21-31
Афула 19-35
Бейт-Шеан. 20-38
Лод 22-34
Ашдод 22-30
Эйн-Геди 30-37
Беэр-Шева 21-36
Мицпе-Рамон 23-31
Эйлат 28-41