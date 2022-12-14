



Погода в Израиле 14 декабря: похолодание и дожди

Сегодня, 14 декабря, в Израиле ожидается понижение температуры воздуха и переменная облачность.



Кроме этого, ожидается, что дождь будет идти с перерывами на севере и в центре страны и прекратится вечером.



В течение дня в Иерусалиме будет температура 11-16 градусов по Цельсию. В Тель-Авиве ожидается температура 16-21 градус, в Хайфе -15-18, Цфате - 11-13, Кацрине - 11-19, Тверии - 14-20, Нацерете - 12-17, Афуле - 11-20, Бейт-Шеане - 13-20, Лоде - 15-22, Ашдоде - 15-21.



