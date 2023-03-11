



Погода в Израиле: суббота будет ясной и теплой

Погода в субботу будет ясной или переменно облачной, а температура воздуха повысится, и будет теплее, чем обычно для этого сезона.



Утром в северных горах будет дуть сильный восточный ветер. К вечеру на прибрежной равнине пройдут небольшие дожди.



Прогноз температуры: Иерусалим 6-19, Тель-Авив 10-22, Хайфа 12-19, Цфат 8-17, Кацрин 8-22, Тверия 10-25, Нацерет 9-22, Афула 7-25, Бейт-Шеан. 9-26, Лод 9-25, Ашдод 9-21, Эйн-Геди 16-24, Беэр-Шева 10-24, Мицпе-Рамон 10-18, Эйлат 14-27.