



Погода: утром солнечно, к вечеру похолодает и начнется дождь

Утром по-прежнему будет солнечно, возможен туман. На юге страны будут дуть сильные ветры, возможны песчаные бури. Днем температура воздуха начнет понижаться, а во второй половине дня начнется дождь, на юге страны вероятны грозы. Ожидаются сильные паводки в районах Негева, Аравы и Мертвого моря — в этих районах рекомендуется не путешествовать.



Прогноз температуры: Иерусалим 18-26, Тель-Авив 19-27, Хайфа 19-26, Цфат 17-23, Кацрин 19-29, Тверия 20-33, Нацерет 19-28, Афула 20-31, Бейт-Шеан. 20-33, Лод 20-29, Ашдод 19-24, Эйн-Геди 25-32, Беэр-Шева 21-30, Мицпе-Рамон 17-24, Эйлат 22-30.