



Погода: пасмурно, местами дождь

Сегодня в Израиле местами небольшой дождь, возможны грозы. Будет пасмурно, а температура незначительно понизится, главным образом в горах и внутри страны.



Есть небольшая вероятность прибытия воды в южных и восточных ручьях.



Прогноз температуры сегодня:

Иерусалим 18-23, Тель-Авив 23-28, Хайфа 21-26, Цфат 18-24, Кацрин 19-28, Тверия 22-31, Нецерет 20-28, Афула 20-31, Бейт-Шеан 22-32, Лод 22- 29, Ашдод 22-28, Эйн-Геди 26-33, Беэр-Шева 20-28, Мицпе-Рамон 21-27, Эйлат 25-36.

