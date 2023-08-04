



Поединок Маска и Цукерберга: букмекеры определились с фаворитом

Не так давно Илон Маск высмеял в своей соцсети стратегию Марка Цукерберга, указав на якобы копирование технологий у конкурентов, добавив, что он “готов к поединку в клетке”, на что основатель Meta разместил сторис в Instagram со скриншотом этого треда и подписью "Пришли мне место".



Марк Цукерберг – явный фаворит в возможной схватке с Илоном Маском. Для потенциального поединка уже выделили “восьмиугольник” в Лас-Вегасе, на площадке, принадлежащей UFC. Об этом пишет Oddspedia.



Вопреки тому, что официального подтверждения указанного боя так и не появилось, а мама Маска категорически запретила ему бороться, букмекеры уже принимают ставки на результаты грандиозного шоу, отдав основной приоритет Цукербергу, на победу которого можно поставить с коэффициентом в 1,36 процента (вероятность успеха – 69 процентов), а на его соперника – с коэффициентом в 3 (вероятность успеха – только 31 процент).



Предполагается, что такой невысокий процент ставок на 51-летнего Маска, вызван тем, что Цукерберг на 12 лет младше соперника, и имеет существенные достижения в джиу-джитсу, поскольку регулярно завоевывает призовые места на соревнованиях.