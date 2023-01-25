



Подземные толчки в Израиле из-за землетрясения в Турции

Жители центра Израиля 25 января почувствовали подземные толчки из-за сейсмической активности, зафиксированной в море между Турцией и Кипром.



Об этом сообщает Департамент сейсмологии Геологического института.



Уточняется, что в14:37 в 638 км к северо-западу от Нагарии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Также до этого подземные толчки ощущались в Гуш-Дане.



В среду Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,9. Информацию об этом подтвердил Сейсмологический центр.



Сообщается, что очаг залегал на глубине 12 километров. В свою очередь, Кипр всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,8.



Кроме Израиля, подземные толчки также ощущались в Египте, Греции, Ливии и Великобритании.

