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Подземные толчки в Израиле из-за землетрясения в Турции
25.01.2023 16:35 Алина Груднева

Подземные толчки в Израиле из-за землетрясения в Турции

Жители центра Израиля 25 января почувствовали подземные толчки из-за сейсмической активности, зафиксированной в море между Турцией и Кипром.

Об этом сообщает Департамент сейсмологии Геологического института.

Уточняется, что в14:37 в 638 км к северо-западу от Нагарии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Также до этого подземные толчки ощущались в Гуш-Дане.

В среду Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,9. Информацию об этом подтвердил Сейсмологический центр.

Сообщается, что очаг залегал на глубине 12 километров. В свою очередь, Кипр всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,8.

Кроме Израиля, подземные толчки также ощущались в Египте, Греции, Ливии и Великобритании.
 

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