



Подруга Ди Каприо рассорилась с семьей из-за слухов и летит в Израиль

Израильская подружка голливудского сердцееда Леонардо Ди Каприо Иден Полани рассорилась со своей родней после того, как до родственников дошли слухи о ее предполагаемом романе с актером.



По данным Page Six, инсайдеры сообщают, что теперь 19-летняя модель "улетает обратно в Израиль" из-за ссоры с семьей.



Слухи о романе разлетелись после того, как парочку заметили сидящими рядом на вечеринке певицы Эбони Райли в Лос-Анджелесе, посвященной выпуску ее нового альбома. По словам инсайдера, информация о том, что Ди Каприо и Полани встречаются является фейком, однако модель, по его словам, была рада оказаться "в нужном месте в нужное время" и "гналась за вниманием".



Тем не менее, столь пристальное внимание для нее оказалось губительным, поскольку поставило под угрозу отношения с семьей. Фанаты и известные личности раскритиковали разницу в возрасте между актером и моделью в 29 лет. Родители девушки расстроились, когда увидели ее в заголовках таблоидов.