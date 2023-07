Подросток с синдромом Аспергера прибыл на выпускной на танке: видео

В Великобритании мечта подростка с синдромом Аспергера посетить свой выпускной на танке сбылась.



Мальчик прибыл на мероприятие на танке Simiter, проехавшись на нем по улицам города Суиндон.



"Зак проявляет особый интерес ко всему, что связано с армией. Он без ума от нее", — рассказала его мама.



В мае женщина подала объявление о том, что заинтересована в аренде танка для своего ребенка на выпускной. Она не получила ни одного отзыва, в связи с чем британке пришлось сказать сыну, что ему придется посетить выпускной на обычной машине, как и всем остальным мальчикам.



За несколько дней до мероприятия к Вики подошел человек, который владеет легким танком Simiter. Он предложил его в аренду по "очень справедливой цене".



"Его лицо просияло, когда он увидел танк. Он до сих пор улыбается каждый раз, когда вспоминает об этом", — отметила женщина.





A 16-year-old boy from Swindon made quite the entrance at his school's prom, after his mother surprised him by arranging a ride to the dance's venue in a tank



Local media reported that Zack, who is diagnosed with Asperger's, had a special interest in the military pic.twitter.com/mUiDKpdqme