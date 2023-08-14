



Подросток пережил падение с 30-метровой высоты в Гранд-Каньоне

13-летний мальчик из Северной Дакоты пережил падение с высоты почти 100 футов (30 метров) на северном краю Гранд-Каньона во время семейной поездки, пишет АР.



Власти заявили, что бригаде скорой помощи потребовалось два часа, чтобы спасти Уятта Кауфмана после того, как во вторник он поскользнулся на скале и слетел вниз на тропе Bright Angel Point.



Подросток был доставлен по воздуху в больницу Лас-Вегаса для лечения девяти сломанных позвонков, разрыва селезенки, коллапса легкого, сотрясения мозга, перелома руки и вывиха пальца.



“Я был на выступе и отходил в сторону, чтобы другие люди могли сделать снимок, — сказал Кауфман телеканалу KPNX в Фениксе. - Я присел на корточки и держался за камень. У меня была только одна рука. Это была не очень хорошая хватка. Это как бы отталкивало меня назад. Я потерял хватку и начал падать”, — добавил он.



Спасателям пришлось спускаться со скалы и вытаскивать раненого мальчика из каньона в корзине.



Поисково-спасательная группа Службы национальных парков установила спасательную веревку на крутой и узкой тропе и благополучно подняла подростка.



Парня выписали из больницы в субботу.



