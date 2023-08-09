



Подросшие дети и помолодевшая Пугачева: Галкин показал новое фото из Израиля

Известно, что сейчас звезды отдыхают в Юрмале. Однако, судя по всему, юморист уже заскучал по Израилю. В своем Instagram он опубликовал фотографию, сделанную накануне отъезда, на которой была запечатлена вся семья.



Каждое лето Максим Галкин и Алла Пугачева проводят в Юрмале. Певице комфортно находиться летом в Латвии, где температура воздуха и воды гораздо ниже, чем в Израиле. Вот и в этом году вся семья в полном составе с середины июля проводит отпуск на побережье Балтийского моря. Несмотря на смену обстановки, контентом супруги делились редко. Однако отдых звездной семьи уже подошел к концу.



С начала августа у Галкина стартовал небольшой тур по Литве и Латвии. И, похоже, разлука с семей дают о себе знать, ведь Максим впервые за долгое время решил показать в своем блоге не только детей, но и супругу.



Галкин позировал на пляже рядом со своей помолодевшей женой Аллой Пугачевой и детьми – Лизой и Гарри.



“Вечер. Июнь. Израиль”, – коротко подписал юморист.