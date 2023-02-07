



Подразделение ЦАХАЛа во главе с женщиной-офицером уничтожило террористов

Несмотря на то, что многие недоброжелатели сомневаются в целесообразности включения женщин в элитные боевые подразделения, в начале этой недели смешанный батальон, возглавляемый женщиной-офицером, сумел распознать и нейтрализовать опасный отряд террористов.



"Было 7 утра, когда я сообщила женщинам-бойцам: террористы, которых вы нейтрализовали четыре часа назад, несут ответственность за нападения на мирных жителей в поселении Альмог к югу от Иерихона. Они не могли в это поверить", — рассказала лейтенант А. из батальона "Бекаа Левиа"



" Это ответ тем, кто сомневается в ценности смешанных боевых частей", — добавила лейтенант.



В понедельник утром, во время изнурительного ночного рейда в лагере беженцев Акабат-Джабр, к юго-западу от Иерихона в долине реки Иордан, 30 солдат — мужчины и женщины — успешно уничтожили разыскиваемых террористов.



Это была их первая настоящая стычка с террористами, и именно им удалось завершить миссию, несмотря на то, что в операции участвовали специальные силы из элитных подразделений "Дувдевана" и "Магеллана".



У пятерых убитых и двоих тяжелораненых террористов были обнаружены бронежилеты, гранаты, заряженные обоймы, автоматы и пистолеты. Это не оставило сомнений в том, что именно планировали эти террористы.



Ночной рейд стал одной из самых успешных операций с момента формирования первого смешанного батальона ЦАХАЛа 23 года назад. Подразделение "Магеллан" оказало психологическую поддержку бойцам "Бекаа Левиа", попавшим под обстрел и эффективно обезвредившим террористов.



"Мы доказали скептикам, что смешанные подразделения добиваются цели, даже когда это сложно. Лично я никогда не чувствовала необходимости что-то доказывать только потому, что я женщина. Наши женщины-воины не снижают планку, и ЦАХАЛ поступает мудро, используя их", — сказала лейтенант А.



Сержант Л., тоже из батальона "Бекаа Левиа", сказала в эфире Ynet Radio: "Когда дело доходит до такого рода операций, я доверяю бойцам рядом со мной, и они доверяют мне. Пол не имеет значения".