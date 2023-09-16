Подловили: Ди Каприо тайком прокрался к моделям
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо тайком прокрался к моделям, замаскировавшись таким образом, чтобы его не узнали.
По данным британской газеты Daily Mail, его подловили в Лондоне после всемирного показа Vogue, который прошел в Королевском театре Друри-Лейн.
Чтобы пробраться к моделям, актер натянул черную бейсболку на самые глаза, а нижнюю часть лица закрыл маской. По словам источников, с моделями Лео развлекался в клубе George на частной вечеринке допоздна.
Скрыться Ди Каприо не удалось. Вездесущие папарацци все равно его узнали и сфотографировали.