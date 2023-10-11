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Поддержка Израиля по всему миру: фото
11.10.2023 00:16 Алина Груднева

Поддержка Израиля по всему миру: фото

По всему миру выражают поддержку Израилю, который подвергся террористическому нападению со стороны ХАМАСа.

В Париже прошел масштабный митинг, в котором участвовали как евреи, так и христиане, и мусульмане. Эйфелева башня окрасилась в цвета флага Израиля.

Также в бело-синие цвета подсветили новый концертный зал в Лас-Вегасе.

В Риме прошел масштабный митинг в поддержку Израиля. Триумфальная арка также была подсвечена в цвета флага страны. В Порту тоже поддержали Израиль.

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