Поддержка Израиля по всему миру: фото
По всему миру выражают поддержку Израилю, который подвергся террористическому нападению со стороны ХАМАСа.
В Париже прошел масштабный митинг, в котором участвовали как евреи, так и христиане, и мусульмане. Эйфелева башня окрасилась в цвета флага Израиля.
Также в бело-синие цвета подсветили новый концертный зал в Лас-Вегасе.
В Риме прошел масштабный митинг в поддержку Израиля. Триумфальная арка также была подсвечена в цвета флага страны. В Порту тоже поддержали Израиль.