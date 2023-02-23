



Подарок в день борьбы с редкими заболеваниями



Сеть магазинов и интернет-магазинов Shookit и Коалиция по борьбе с редкими заболеваниями в Израиле объединяются для захватывающего сотрудничества, в рамках которого они будут повышать осведомленность о редких заболеваниях с помощью фиолетового цвета.



В рамках этого сотрудничества каждый, кто совершит покупку на сайте Shookit.co.il, специализирующемся на продаже фруктов и овощей от фермера до потребителя в период с 2/26/2023 по 2/28/2023, получит в подарок коробку черники, введя код NADIR



В ближайший вторник (28 февраля) будет отмечаться Международный день повышения осведомленности о редких заболеваниях, которые представляют собой тяжелые и прогрессирующие заболевания, иногда хронические, приводящие к тяжелым состояниям здоровья, таким как физическая инвалидность, иногда повреждение мозга и даже смерть в молодом возрасте, с которыми пациенты и их семьи должны бороться до конца жизни.



Сегодня в мире признано от 8 000 до 10 000 редких заболеваний, которые поражают 10-8% населения, при этом в Израиле сегодня проживает около полумиллиона человек, страдающих редкими заболеваниями.



Редкость и сложность редких заболеваний приводят к низкой осведомленности об этой теме не только среди населения, но и среди медицинских учреждений, что означает: трудности в диагностике заболевания и поиске соответствующего лечения, нехватку специалистов по уходу и большие сопутствующие расходы для пациента и его семьи.





В преддверии Дня осведомленности о редких заболеваниях, который будет отмечаться 28 февраля 2023 года, Коалиция по борьбе с редкими заболеваниями в Израиле, для Shookit - сети магазинов и онлайн-сайта, специализирующегося на продаже фруктов и овощей от фермера до потребителя и за любую покупку, совершенную на сайте в период с 2/26/2023 по 2/28/2023 -. Каждый покупатель получит специальный подарок в качестве дополнения к покупке, введя код NADIR.