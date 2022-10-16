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Подарок от маленького украинца растрогал Хью Джекмана: фото
16.10.2022 17:47 Алина Груднева

Подарок от маленького украинца растрогал Хью Джекмана: фото

Голливудский актер Хью Джекман, он же "Росомаха", расчувствовался, получив подарок на день рождения от семилетнего Кости из Украины.

 
Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.
 
Маленький украинец, переехавший за границу после начала полномасштабной войны, отправил своему кумиру фото, на котором держит рисунок с Росомахой, выполненный в желто-синих цветах (цвет флага Украины, - Ред.).
 
"В апреле этого года мой друг Костя стал беженцем, покинув Украину. Он в безопасности, здоров, и у него многообещающее будущее. Он сделал мне эту замечательную открытку на день рождения", – сообщил Хью.

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