



Под звездой Estrella Damm: фестиваль каталонской кухни от топовых шефов

Каталонский кулинарный фестиваль Estrella Damm Fiesta Tour продлится в Израиле до 24 августа.



В фестивале примут участие ведущие шеф-повара, которые подадут блюда из специального каталонского тапас-меню в сопровождении охлажденного Estrella Damm – официального пива Барселоны.



Estrella Damm запускает еще один проект, который знакомит израильскую аудиторию с испанскими кулинарными праздниками. Фестиваль будет проходить по четвергам каждую неделю августа, и звездами его станут знаменитые израильские шефы ресторанов Тель-Авива, Хайфы и Эйлата.







Ресторан Mamo в Эйлате, 10 августа:



Шеф-повар Охад Леви из эйлатского ресторана Mamo говорит, что черпает вдохновение в средиземноморском образе жизни с особой любовью к пляжам Испании. Леви будет готовить блюда современной средиземноморской кухни из качественных местных ингредиентов.



Ресторан «Лукс» в Хайфе, 17 августа:



Шеф-повар Алаа Муса из ресторана «Лукс» в Хайфе, прошедший обучение в мишленовских ресторанах, готовит блюда, вдохновленные местной арабской кухней Акко и Хайфы. Шеф-повар Муса подаст тапас из свежих сезонных средиземноморских продуктов - даров морей и полей.







Ресторан Ole в Тель-Авиве, 24 августа:



Рестораном, который завершит празднование, станет ресторан Ole шеф-повара Орена Асидо, который побеждал в знаменитом реалити-шоу «Игры шефов». В кулинарии Асидо стремится создать уникальное сочетание Южной Испании и Северной Африки. Меню, которое он создал для вечера, будет основано на свежих ингредиентах с новыми вкусами, собранными им во время его многочисленных путешествий.







Каждый вечер фестиваля будет состоять из 3-х этапов.



Aperitivo: с 18:00 до 19:00 будут подаваться «тапартиво» - тапас вместе с пивом Estrella Damm по специальной цене.



Tapas Dinner: с 19:00 до 22:00 гости смогут насладиться уникальным ужином тапас, приготовленным для этого события, в сопровождении живой музыки.



Grand Fiesta: с 22:00 будет захватывающая вечеринка в сопровождении известного приглашенного ди-джея.







Забронировать место на фестивале каталонской кухни можно на сайтах ресторанов.



Estrella Damm – официальное пиво Барселоны, легкое светлое пиво премиум-класса с 4,6% алкоголя, элегантное и исполненное каталонского стиля. Пиво Estrella Damm является неотъемлемой частью испанской культуры и кулинарии и считается "звездой Барселоны".

