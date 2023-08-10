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Под звездой Estrella Damm: фестиваль каталонской кухни от топовых шефов
10.08.2023 13:04 Мignews.com

Под звездой Estrella Damm: фестиваль каталонской кухни от топовых шефов

Каталонский кулинарный фестиваль Estrella Damm Fiesta Tour продлится в Израиле до 24 августа.

В фестивале примут участие ведущие шеф-повара, которые подадут блюда из специального каталонского тапас-меню в сопровождении охлажденного Estrella Damm – официального пива Барселоны.

Estrella Damm запускает еще один проект, который знакомит израильскую аудиторию с испанскими кулинарными праздниками. Фестиваль будет проходить по четвергам каждую неделю августа, и звездами его станут знаменитые израильские шефы ресторанов Тель-Авива, Хайфы и Эйлата.



Ресторан Mamo в Эйлате, 10 августа:

Шеф-повар Охад Леви из эйлатского ресторана Mamo говорит, что черпает вдохновение в средиземноморском образе жизни с особой любовью к пляжам Испании. Леви будет готовить блюда современной средиземноморской кухни из качественных местных ингредиентов.

Ресторан «Лукс» в Хайфе, 17 августа:

Шеф-повар Алаа Муса из ресторана «Лукс» в Хайфе, прошедший обучение в мишленовских ресторанах, готовит блюда, вдохновленные местной арабской кухней Акко и Хайфы. Шеф-повар Муса подаст тапас из свежих сезонных средиземноморских продуктов - даров морей и полей.



Ресторан Ole в Тель-Авиве, 24 августа:

Рестораном, который завершит празднование, станет ресторан Ole шеф-повара Орена Асидо, который побеждал в знаменитом реалити-шоу «Игры шефов». В кулинарии Асидо стремится создать уникальное сочетание Южной Испании и Северной Африки. Меню, которое он создал для вечера, будет основано на свежих ингредиентах с новыми вкусами, собранными им во время его многочисленных путешествий.



Каждый вечер фестиваля будет состоять из 3-х этапов.

Aperitivo: с 18:00 до 19:00 будут подаваться «тапартиво» - тапас вместе с пивом Estrella Damm по специальной цене.

Tapas Dinner: с 19:00 до 22:00 гости смогут насладиться уникальным ужином тапас, приготовленным для этого события, в сопровождении живой музыки.

Grand Fiesta: с 22:00 будет захватывающая вечеринка в сопровождении известного приглашенного ди-джея.



Забронировать место на фестивале каталонской кухни можно на сайтах ресторанов.

Estrella Damm – официальное пиво Барселоны, легкое светлое пиво премиум-класса с 4,6% алкоголя, элегантное и исполненное каталонского стиля. Пиво Estrella Damm является неотъемлемой частью испанской культуры и кулинарии и считается "звездой Барселоны".
 

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