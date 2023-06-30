



Под усиленной охраной: в Мицпе-Рамон проходит Парад Гордости

Днем, 30 июня, в Мицпе-Рамон начался Парад Гордости, который проходит под усиленной охраной.



По данным Ynet, в мероприятии участвуют около 500 человек.



Противники гей-парада вывесили по всему городу плакаты с надписью: "Один флаг, одна семья" и "Семья = отец и мать".



По словам представителей ЛГБТ-сообщества, они столкнулись с травлей. Более того, сторонники традиционных ценностей срывали флаги прайда.



אדם אור, יליד מצפה רמון pic.twitter.com/JotlKFtzCh — Nati Yefet (@ntiyft) June 30, 2023