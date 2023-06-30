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Под усиленной охраной: в Мицпе-Рамон проходит Парад Гордости
30.06.2023 12:11 Алина Груднева

Под усиленной охраной: в Мицпе-Рамон проходит Парад Гордости

Днем, 30 июня, в Мицпе-Рамон начался Парад Гордости, который проходит под усиленной охраной.

По данным Ynet, в мероприятии участвуют около 500 человек.

Противники гей-парада вывесили по всему городу плакаты с надписью: "Один флаг, одна семья" и "Семья = отец и мать".

По словам представителей ЛГБТ-сообщества, они столкнулись с травлей. Более того, сторонники традиционных ценностей срывали флаги прайда.
 

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