Под усиленной охраной: в Мицпе-Рамон проходит Парад Гордости
Днем, 30 июня, в Мицпе-Рамон начался Парад Гордости, который проходит под усиленной охраной.
По данным Ynet, в мероприятии участвуют около 500 человек.
Противники гей-парада вывесили по всему городу плакаты с надписью: "Один флаг, одна семья" и "Семья = отец и мать".
По словам представителей ЛГБТ-сообщества, они столкнулись с травлей. Более того, сторонники традиционных ценностей срывали флаги прайда.
אדם אור, יליד מצפה רמון pic.twitter.com/JotlKFtzCh— Nati Yefet (@ntiyft) June 30, 2023
מצפה רמון הגענו. אפשר להתחיל במצעד! #פאק_אוף_חרדל pic.twitter.com/DdOaU2DX8Y— Avi Blecherman 🇺🇦 (@AviBlecherman) June 30, 2023
מצפה רמון תמיד יפה, גם שהיא גאה🌈 pic.twitter.com/KGAiULQI91— ערן דורון Eran Doron (@doron_eran) June 30, 2023