



Почтальон сорвал джекпот более $700 тысяч благодаря котенку

Джозеф Вальдхерр из Такомы доставлял почту, когда услышал мяуканье котенка, но не смог определить источник. На следующий день он услышал такое же мяуканье в том же месте и обнаружил, что котенок застрял в тесном пространстве.



“Он положил котенка в карман своей толстовки, где тот спал до конца смены”, – говорится в пресс-релизе Вашингтонской лотереи.



Вальдхерр рассказал, что спасение котенка, которого он назвал Персиком, заставило его “почувствовать себя счастливым”, поэтому он зашел в магазин Quinto и купил билет лотереи Hit 5. Через несколько дней Джозеф вместе с женой проверил свой билет и обнаружил, что выиграл джекпот в размере 717 500 долларов. Вальдхерр приписал удачливому котенку свою победу.



Победитель заявил, что планирует использовать свои призовые деньги, чтобы помочь своим родителям выйти на пенсию, а также сделать пожертвования на благотворительность.



“У нас с женой есть все, что нам нужно. Мы просто хотим помогать другим”, – сказал он.