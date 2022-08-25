



Почти половина украинцев, бежавших в Израиль, покинули страну

Согласно данным Министерства социального обеспечения, с начала российского вторжения в феврале в Израиль бежали в общей сложности 33 000 украинцев, из которых с тех пор уехала почти половина.



Среди прибывших 4200 человек подпадали под действие Закона о репатриации, который позволяет любому, у кого есть еврейские корни, получить израильское гражданство.



Согласно отчету, опубликованному в среду, 14 000 человек, не попадающих под действие закона о репатриации, уехали в другие страны.



Подавляющее большинство из тех, кто остался в стране — 12 788 человек — обратились за гуманитарной помощью, включая психологическую поддержку, помощь в покупке продуктов питания, медицинскую помощь и регистрацию в системе образования.



Министр соцобеспечения Меир Коэн сказал, что большинство из прибывших были женщинами, детьми или пожилыми людьми, которые получили "большие объятия от нас и помощь со стороны правительства и гражданского населения, что является уместным и правильным поведением".



"Израиль будет продолжать помогать гражданам Украины до окончания войны, будь то помощь здесь, в Израиле, или гуманитарная помощь, которую мы отправляем в Европу", — добавил он.



Большинство прибывших направились в города с большими русскоязычными общинами, причем наибольшее их число, 616 человек выбрали прибрежный город Бат-Ям. Еще 568 остановились в Хайфе, 486 — в Ашкелоне, 417 — в Нетании, 470 — в Петах-Тикве, 434 — в Ашдоде.



Согласно существующим правилам, украинцам не нужна виза для посещения Израиля сроком до трех месяцев.



В июле Верховный суд отменил квоту, установленную министром внутренних дел Айелет Шакед, которая ограничивала въезд украинцев, не попадающих под действие закона о репатриации, до 5000 человек.

