



Почти половина израильских евреев против Закона Хамец – опрос

Согласно предпасхальному опросу, проведенному Израильским демократическим институтом, почти половина опрошенных израильских евреев поддерживают разрешение на доставку хамеца — квасного хлеба, традиционно запрещенного на Песах, — в больницы во время праздника, несмотря на то, что большинство израильтян не едят его в это время.



Опрос проводился в свете недавно принятого Кнессетом Закона о хамеце, запрещающего поступление всех продуктов хамец в больницы во время праздников.



Согласно результатам опроса, почти половина – 48% – всех израильских евреев считают, что следует разрешить приносить хамец в больницы во время праздников.Против этого выступают 44% респондентов.



Поддержка и противодействие Закону Хамеца разделились в зависимости от политических предпочтений опрошенных. 72% тех, кто поддерживает партии в нынешней коалиции, согласны с запретом хамеца в больницах во время Песаха, в то время как 77% тех, кто поддерживает оппозицию, считают, что это должно быть разрешено.



При этом большинство – 71% – израильских евреев воздерживаются от употребления хамеца в праздник. Это касается 100% ультраортодоксальных, израильских евреев, 92% не соблюдающих масотри и 37% светских евреев.



Подавляющее большинство израильских евреев – 76% – выступают против того, чтобы персонал больницы обыскивал сумки посетителей в поисках хамеца во время праздника. То же самое относится и к соблюдающим Песах евреям, даже к харедим, где 41% выступает против этой меры.



Интересно, что это сильно отличается от мнений о доставке хамеца на базы ЦАХАЛа. Здесь только 54% ​​израильских евреев считают, что хамец следует запретить, но еще меньше израильских евреев – 39,5% – считают, что его следует разрешить.

Одним из возможных решений, которое поддержало 59% израильских евреев, было создание “зон хамец” в больницах. Это также было поддержано более широким большинством – 70% – израильских арабов.